Di Marzio annuncia: “Primi contatti della Fiorentina per prendere Vicario, Empoli valuta riscatto”

Questo quello che scrive l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, riguardo Vicario e la Fiorentina:

“Di scommesse ne ha fatte tante, l’Empoli. Ma di scommessa, dopo la chiusura della scorsa stagione, forse nemmeno si può parlare. Di certo, ora, Guglielmo Vicario non è più un emergente, ma una certezza. Aveva chiuso bene a Cagliari, la scorsa stagione, ma la presenza di Cragno lo aveva portato ad accettare il prestito da Andreazzoli, e la scelta ha ripagato. 33 partite tra campionato e Coppa Italia, 58 gol subiti e 6 partite con clean sheet. Non male per il quasi ventiseienne che, di fatto, sta vivendo ora la sua vera prima stagione di Serie A.

E con il campionato che si avvicina alla fine, cominciano anche le valutazioni sul suo futuro. Era arrivato in Toscana nella scorsa estate di calciomercato: prestito con diritto di riscatto dal Cagliari fissato a circa 10 milioni di euro. Una cifra alta, allora.

Non così alta adesso. Anche perché le richieste, molto concrete, stanno iniziando ad arrivare: c’è la Fiorentina, che si vede da tempo coinvolta in diversi intrecci di calciomercato con l’Empoli; ma c’è anche la Lazio, che sta seriamente valutando il dopo Strakosha.

Da parte di entrambi si sono avviati i primi contatti per capire come muoversi. Al momento, il futuro del giocatore è tutto da scrivere: da un lato ci potrebbe essere il riscatto da parte dell’Empoli, che poi lo rivenderebbe a una cifra più alta per chiudere una plusvalenza; dall’altra il ritorno al Cagliari, che andrebbe a valutare con maggiore calma il suo futuro.

Primi sondaggi, prime informazioni. Vicario, intanto, si gode una stagione giocata ad alto livello in cui si è reso protagonista anche con una bella storia relativa all’Ucraina. E con ancora sette partite da giocare ha tutta l’intenzione di aumentare il dato della porta inviolata. Un biglietto da visita molto importante per la prossima estate. Che si preannuncia davvero caldissima.

