Kokorin rinnova all’Aris Limassol fino al 2026: rivalutato e diventato punto fermo dei ciprioti

Vi ricordate di Kokorin? L’ex giocatore della Fiorentina arrivato dallo Spartak Mosca nel Gennaio 2021 ha appena rinnovato con la squadra cipriota dell’ Aris Limassol fino al 2026. L’attaccante russo si è trasferito sull’isola nel 2022, dopo essere stato un totale fallimento a Firenze. Kokorin a Cipro Ha trovato la sua dimensione e il suo spazio. Ecco il comunicato del club: “Aleksandr Kokorin continuerà a vestire la maglia dell’Aris FC per il quarto anno consecutivo, dopo essere arrivato nella stagione 2022-23, contribuendo in modo decisivo ai successi degli ultimi anni. Nei suoi tre anni con il club, Kokorin ha totalizzato 92 presenze in tutte le competizioni, prendendo parte a 50 gol, segnando 33 volte e realizzando 17 assist. Campione di Cipro e MVP della stagione 2022-23, autore dello storico primo gol dell’Aris nella fase a gironi delle competizioni europee e uno dei migliori marcatori – con 11 gol tra campionato e coppa – nella scorsa stagione. Congratulazioni Aleksandr! Non vediamo l’ora di rivederti con la maglia dell’Aris la prossima stagione!.”