Dalla Russia esaltano Kokorin: “Carriera eccezionale. Grande professionista e calciatore di alta qualità”

Intervenuto ai microfoni del media russo championat.com, l’ex portiere della nazionale russa ed ex allenatore del CSKA Mosca, Sergey Ovchinnikov ha parlato della carriera di Aleksandr Kokorin che lasciato la Fiorentina per trasferirsi all’Aris Limassol per tornare a giocare: “Mi dispiace per Kokorin? No. Ha avuto una carriera eccezionale. Ho visto come si comporta durante l’allenamento. È un grande professionista. Sì, ha avuto periodi difficili nella sua carriera, ma è ancora un calciatore di alta qualità“.

Jovic out anche con la Serbia. Condizioni di valutare