Repubblica, Kokorin, quale futuro? C’è l’Aris ma spunta un’offerta dall’Arabia Saudita 

Aleksandr Kokorin rientrerà alla Fiorentina, come scrive La Repubblica, il prestito all’Aris Limassol ha fatto formare il sorriso sul volto del russo, 13 gol e 6 assist. Tra una decina di giorni egli sarà a Firenze per il ritiro al Viola Park. Il centravanti russo vorrebbe restare ma sa bene che i piani di Italiano sono altri. Dunque il classe 1991 potrebbe o ritornare all’Aris Limassol che lo rivorrebbe oppure andare in Arabia Saudita. Su di lui c’è lo Shabab Al Ahli, squadra di prima Serie.

LEGGI ANCHE, NGONGE VIA LIBERA