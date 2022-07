Dalla Russia: Kokorin ha il Covid-19, presto nuovo tampone, se negativo arriverà a Moena

Aleksandr Kokorin secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa RIA Novosti è risultato positivo al Covid 19: «Ha avuto la febbre per diversi giorni dopo una vacanza alle Maldive. Sasha ha contratto il Coronavirus e si sottoporrà presto a un nuovo tampone. In caso di negatività si aggregherà alla squadra in ritiro». Kokorin potrebbe dover restare a casa per altri cinque giorni. «La Fiorentina prevede di continuare comunque la collaborazione con Kokorin». Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, TMW, SFUMA DEFINITIVAMENTE DRAGOWSKI ALL’ESPANYOL: I CATALANI CHIUDONO PER LECOMTE