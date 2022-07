TMW, sfuma definitivamente Dragowski all’Espanyol: i catalani chiudono per Lecomte

Sfuma definitivamente il trasferimento di Bartomej Dragowski all’Espanyol. Stando a quanto riportato da TMW, il club catalano ha definito Benjamin Lecomte in prestito dall’Atletico Madrid e non ritornerà sul portiere viola. Si lavora anche per chiudere Alvaro Fernandez dell’Huesca a titolo definitivo. Adesso quale sarà il futuro del portiere polacco in uscita della Fiorentina?