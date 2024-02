All. Aris: “Non è stato facile per Kokorin sentirsi dire dalla Fiorentina che non lo voleva”

Aleksandr Kokorin sta trascinando l’Aris Limassol a Cipro, a suon di gol come nell’ultima sfida di campionato contro l’AEL (terminata 4-0 con la doppietta di Kokorin dopo cinque minuti dall’inizio). Della crescita dell’attaccante prestato dalla Fiorentina, ne ha così parlato al termine della gara il tecnico Alexei Shpilevsky: “Non è stato facile per lui ritornare qui dalla Fiorentina. Tali transizioni influenzano lo stato mentale. Aveva bisogno di ritrovare motivazioni dopo che la Fiorentina gli aveva detto che non lo voleva. Grazie a Dio, ora sta tornando in sé e sta tornando al suo livello”.

