Dalla Russia: “La carriera di Kokorin non ha futuro. Finirà di giocare nel cortile di casa”

Intervenuto ai microfoni di Soccer.ru, Anzor Kavazashvili, ex portiere dello Spartak Mosca, ha parlato del futuro della carriera di Aleksandr Kokorin, attaccante della Fiorentina: “Cosa attende Kokorin in futuro? Non ha futuro. Penso che la sua carriera terminerà presto, finirà di giocare nel cortile di casa. Magari in RPL e poi anche in Prima Liga”.