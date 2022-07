Tuttosport, viva l’idea Molina per la Fiorentina. Ma l’Udinese spara alto: servono 30 milioni

Nahuel Molina è al il sogno proibito di molti club europei. Stando a quanto scritto da Tuttosport, la Juventus tiene puntati i fari sul terzino dell’Udinese. L’argentino è l’obiettivo numero uno per la formazione bianconera per l’esterno destro: 24 anni, pronto a diventare anche un perno della Nazionale argentina. I bianconeri hanno provato ad intavolare una trattativa con la società friulana, ma Pozzo è stato categorico: serviranno 30 milioni di euro per lasciar partire Molina. La Juventus non è l’unica squadra sul laterale argentino. Infatti, stando a quanto riportato dal quotidiano, ci sono anche Fiorentina, Atletico Madrid e Nottingham Forest anche se la Juve, al momento, sembra essere in pole.

