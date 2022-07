Sconcerti: “Mandragora più concreto di Torreira. Gollini? Tengo Terracciano. Penso che arriverà Dodò”

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Di seguito l’intervento integrale del direttore:

RISCATTO JOVIC “È importante prenderlo in prestito perchè si può valutare attentamente. L’acquisizione di Jovic è quella di un giocatore a rischio. Un centravanti molto forte, ma che da tempo non gioca. È importante provarlo, ma nel caso andasse bene è fondamentale avere la possibilità di un riscatto”

CABRAL CON JOVIC “L’investimento di Jovic integra anche Cabral. Non si può giocare con un centravanti solo, c’era Piatek ma noi dovevamo provare Cabral. Il giocatore brasiliano è comunque un capitale della Fiorentina, Jovic spero lo diventerà. Quando hai la proprietà di una giocatore e la puoi ammortizzare in quattro anni, hai tutto il tempo per valutare l’investimento”.

GIUDIZIO FIORENTINA “Non è un passo indietro rispetto Torreira, anche se penso prenda più il posto di Castrovilli. É ancora presto per poter fare un confronto della Fiorentina passata con quella che verrà. Se dovessero andare in porto le ultime trattative, avresti: Dodò per Odriozola, Mandragora per Torreira e Jovic per Vlahovic. Direi che complessivamente il salto di qualità della Fiorentina deve arrivare da una migliore stagione di quelli che c’erano già, come Quarta, Ikonè, Gonzalez e Sottil. Il resto sono giocatori importanti, ma equivalenti. Quando si parla di programmazione dobbiamo ricordare che la Fiorentina, cosiddetta titolare, avrebbe solo un prestito: Jovic. Questo è un grosso passo avanti perchè avere giocatori di proprietà permette di costruirci sopra, e questo risponde anche alle voci su una possibile ‘exit strategy’ da parte di Commisso”

MANDRAGORA “È più concreto di Torreira. È relativamente più giovane dell’uruguaiano e da quando ha 17 anni è nel giro della Nazionale. Lo scorso anno ha fatto 22 presenze a causa di un infortunio, ma in queste ha avuto una sola insufficienza. È un giocatore di qualità, di tecnica. Bisogna dargli continuità di rendimento. Io non ho nessun problema a pensare Mandragora titolare nella Fiorentina. Ha un grande tiro, sa calciare le punizioni e riesce a liberarsi per andare a concludere. L’unico neo è la tenuta fisica, anche se non è poco”.

PORTIERE “Mi fido della Fiorentina che ha più competenza di noi. Io mi terrei Terracciano. È un portiere di poca classe, ma di alto rendimento. È un giocatore molto adatto al gioco di Italiano perchè spesso si trova a tu per tu con gli attaccanti avversari ed ha dimostrato di saper metterci una pezza con qualsiasi parte del corpo. Gollini? Se devo spendere 10-12 milioni per Gollini, io me li risparmio”

DODÒ “Seguo le notizie come voi. Non è più il mio mestiere cercare notizie alla mia età. Per esperienza, quando una trattativa come quella per Dodò viene portata avanti così a lungo con la volontà del giocatore e ci sono giorni di silenzio: è un ottimo segnale. Qualora saltasse, o stesse per saltare lo sapremo. Per esperienza, penso, che il 4 luglio Dodò sarà qua. Lo dico per esperienza, ma non per notizie”.

SPALLUTO “Ne parlano tutti bene. Sull’utilizzo di questi giovani ci sono scuole di pensiero diverso. Per esempio Zeman pensava che i giovani promettenti dovessero stare in Serie A e non in B o C perchè avrebbero imparato di più. La Serie A non è più un palcoscenico di lusso, ma rimane comunque la scuola migliore. Spalluto non ti fa fare certo il salto di qualità, ma si tratterebbe comunque di una terza scelta. Io non lo conosco perché non l’ho mai visto giocare. Dobbiamo tenere conto che Jovic ha un ingaggio altissimo per i viola e calcolando che dobbiamo spendere ancora diversi soldi, se la Fiorentina ritiene che Spalluto sia una buona terza scelta, io mi fido di loro”.

DJURIC “Sarebbe stato un’ottima terza scelta. In Conference League qualche gol di testa avrebbe potuto portarlo”.