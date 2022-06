Ds Udinese apre alle cessioni: “Con la giusta offerta, Deulofeu e Molina possono partire”

Pierpaolo Marino, direttore tecnico del club friulano, è intervenuto ai microfoni di Udinese TV per fare il punto della situazione sul mercato in casa bianconeri, parlando in particolare modo di Gerard Deulofeu, Destiny Udogie e Nahuel Molina, giocatori accostati recentemente alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Se arrivassero buone offerte per Molina e Deulofeu, li lasceremmo andare. Per quanto riguarda Udogie, invece, la vedo più difficile: storicamente l’Udinese non cede giocatori importanti dopo appena una stagione, vogliamo tenerlo”.