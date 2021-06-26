CorSport, Fiorentina su Celik, Molina e Weigandt: ecco i nomi tenuti d’occhio per la fascia destra 

La Fiorentina cerca rinforzi per la fascia destra: Celik, Molina e Weigandt i nomi

Per la fascia destra sono tenuti d’occhio con differenti gradi d’attenzione Celik del Lille, Molina dell’Udinese e Weigandt del Gimnasia, mentre per l’altra corsia continua l’interesse per Firpo in uscita dal Barcellona e Fares della Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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