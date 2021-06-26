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CorSport, Fiorentina su Celik, Molina e Weigandt: ecco i nomi tenuti d’occhio per la fascia destra 

La Fiorentina cerca rinforzi per la fascia destra: Celik, Molina e Weigandt i nomi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2021 13:03
CorSport, Fiorentina su Celik, Molina e Weigandt: ecco i nomi tenuti d’occhio per la fascia destra  - Zeki Celik of Losc Lille during the during the UEFA Champions League group H match between Valencia CF and Losc Lille at Estadio de Mestalla on November 5, 2019 in Valencia, Spain (Photo by Maria Jose Segovia/NurPhoto via Getty Images)
Zeki Celik of Losc Lille during the during the UEFA Champions League group H match between Valencia CF and Losc Lille at Estadio de Mestalla on November 5, 2019 in Valencia, Spain (Photo by Maria Jose Segovia/NurPhoto via Getty Images)
Rassegna Stampa
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CorSport, Fiorentina su Celik, Molina e Weigandt: ecco i nomi tenuti d’occhio per la fascia destra 

Per la fascia destra sono tenuti d’occhio con differenti gradi d’attenzione Celik del Lille, Molina dell’Udinese e Weigandt del Gimnasia, mentre per l’altra corsia continua l’interesse per Firpo in uscita dal Barcellona e Fares della Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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