La Fiorentina tiene sotto controllo Messias, può beffare il Torino

Per il Torino il graditissimo è Messias del Crotone. La concorrenza tuttavia sale, da parte della Fiorentina soprattutto, mentre l’iniziale Tuttosport, Messias, il pressing della Fiorentina sale, il Torino rischia di essere scavalcato distanza tra domanda (12 milioni) e offerta (6) si è assottigliata di poco. Lo scrive Tuttosport.

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