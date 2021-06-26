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Tuttosport, Messias, il pressing della Fiorentina sale, il Torino rischia di essere scavalcato

La Fiorentina tiene sotto controllo Messias, può beffare il Torino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2021 12:39
Tuttosport, Messias, il pressing della Fiorentina sale, il Torino rischia di essere scavalcato - CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
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Tuttosport, Messias, il pressing della Fiorentina sale, il Torino rischia di essere scavalcato

Per il Torino il graditissimo è Messias del Crotone. La concorrenza tuttavia sale, da parte della Fiorentina soprattutto, mentre l’iniziale Tuttosport, Messias, il pressing della Fiorentina sale, il Torino rischia di essere scavalcato distanza tra domanda (12 milioni) e offerta (6) si è assottigliata di poco. Lo scrive Tuttosport.

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