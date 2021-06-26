Nazione, Italiano-Platek, ieri chiarimento telefonico: lo Spezia ora si trova spiazzato

Italiano-Spezia sono ore di contatti per capire il futuro

Sono ore di contatti fra Italiano e lo Spezia, con la Fiorentina alla finestra per capire l’evoluzione del confronto, con la speranza magari che l’allenatore forzi la mano e non si crei un "caso diplomatico" fra i viola e la società ligure. E a proposito di tattica, ce n’è molta da parte di tutti i protagonisti, compreso Italiano che dalla Sicilia ieri sera ha avuto un chiarimento telefonico con Philip Platek, presidente dello Spezia arrivato in Italia in anticipo rispetto ai piani proprio per affrontare il caso dell’allenatore in (teorica) partenza. Bisogna capire anche gli Aquilotti, che dopo aver rinnovato e prolungato il contratto al loro tecnico si sono trovati spiazzati, pur in presenza di una clausola rescissoria (1,8 milioni al lordo) che lasciava aperta la possibilità di un divorzio. Lo scrive La Nazione.

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