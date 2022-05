Nazione, Bellanova-Molina, il duello per un posto alla Fiorentina: l’argentino vale 15 milioni

A proposito di mancati rinnovi, il ritorno di Odriozola al Real Madrid apre di sicuro un problema sulla fascia destra, in questo monento abitata dal solo Venuti. Già avendo presente il problema, la Fiorentina si è mossa da tempo concentrandosi su due profili in particolare: il cagliaritano Raoul Bellanova, classe 2000, e l’argentino Nahuel Molina, 24 anni, che si è messo in vetrina con l’Udinese. E anche parecchio, considerati i 7 gol segnati e i 5 assist offerti ai compagni. Nel suo ruolo, uno dei migliori e infatti l’Udinese – bottega carissima – lo valuta 15 milioni (fra parentesi, 15 è anche il numero delle convocazioni di Molina in Nazionale).

Possibilità di eventuali contropartite da parte della Fiorentina? Di sicuro i contatti sono in corso da tempo e anche Burdisso (ex Boca Junior, società in cui Molina è nato calcisticamente) ha cercato di sfruttare i suoi trascorsi per preparare la strada. Che, va detto, resta complicata come quella, fra parentesi, per il riscatto di Torreira.Diversa la situazione di Bellanova, arrivato a Cagliari in prestito dal Bordeaux: i sardi hanno la possibilità di esercitare il riscatto ad una cifra favorevole (circa 800mila euro) e sicuramente non si lasceranno sfuggire l’occasione di acquisire la proprietà del giovane esterno che si è imposto all’attenzione generale, nonostante la pessima annata dei sardi finita con la retrocessione. La valutazione di Bellanova è più bassa rispetto a quella di Molina e anche i numeri stagionali (1 gol e due assist) sono nettamente inferiori. Ma tanti sono gli estimatori di Bellanova, che si è guadagnato anche la maglia della nazionale Under 21 e la convocazione nello stage organizzato da Mancini. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, TORREIRA VIA? SPUNTA IL NOME DI ASLLANI DELL’EMPOLI. SENSI SULLO SFONDO. PIACE IMERI