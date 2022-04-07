Brovarone: "Bellanova è più bravo di Odriozola, andrei a prendere subito Molina dell'Udinese"

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato di fede viola, ha analizzato i maggiori temi di attualità di casa Fiorentina

Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno nella settimana che porta alla sfida tra il Napoli e la Fiorentina, queste le parole dell'intermediario di mercato:

"Non è vero che non abbiamo nulla da perdere, possiamo fare la stessa partita che abbiamo fatto a San Siro contro l'Inter, possiamo fare una bella partita, solo a Firenze non riconosciamo che questa sia una bella squadra. Avremo bisogno di una grande attenzione difensiva, abbiamo una coppia difensiva che ha subito 3 gol nelle ultime 6 partite. Igor è più affidabile, non fa un errore. Mancando Torreira ho paura per le mezze ali della Fiorentina che non sempre vanno bene, il lavoro di Torreira è grande.

Spalletti? Ha avuto le squadre per andare ad alzare i trofei e non lo ha fatto, i giocatori della Roma che lo hanno avuto hanno detto che lui è il migliore di tutti a livello tattico, il migliore mai visto, poi si perde negli ultimi due giorni a livello comunicativo.

Odriozola vale 20 milioni, l'operazione più intelligente di tutte sarebbe il rinnovo del prestito. Difensivamente ha palesato delle problematiche. All'Udinese c'è Molina, ha tutto, io lo prenderei prima di Odriozola. Le tempistiche fanno la differenza. Comunque la Fiorentina ha le idee chiare, sanno giù tutto nel caso che non dovesse essere preso Odriozola. Per me Bellanova del Cagliari è più bravo di Odriozola, sa fare bene le due fasi.

Per fare il salto di qualità la Fiorentina dovrebbe avere due terzini che devono essere due cavalli. A sinistra per me non c'è bisogno di cercare, c'è Udogie, lo dico da due anni. Io non discuto Odriozola, ma per me bisogna fare il salto di qualità. Per me la Fiorentina ha la possibilità di andare a prendere dei grandi calciatori e andare a fare lo squadrone. Abbiamo trovato uno bravino e adesso lo andiamo a riscattare, calma. Ad esempio Sutalo e Maehle del Verona e dell'Atalanta sono fortissimi

Per me Quarta può giocare a destra ed a sinistra, anche al posto di Odriozola. Joao Pedro è un buon giocatore ma ha 30 anni, lo andiamo a prendere per fare cosa? è un esterno, non ci serve, si muove bene da trequartista, ma ha 30 anni, io penso in grande. Per me dobbiamo prendere un esterno di piede destro. Sottil esploderà ma non a Firenze, secondo me a giugno bisognerà fare qualcosa, non sente la fiducia, lo mettono fuori quasi sempre. Bandinelli era Firenze, ma non è stato troppo valorizzato, ha girato tanto in prestito.

L'idea di giocare senza la prima punta di ruolo con tre giocatori rapidi mi è sempre piaciuta. Ho visto ieri la Primavera, si sono che in 3/4 ragazzi che possono giocare in prima squadra, ma chi togli? Con il centro sportivo sarà più facile per Italiano andare a vedere i ragazzi della Primavera e provarli come vuole

Mi piace l'idea che mi risulta la Fiorentina abbia ovvero quella di prendere Luis Alberto, non mi piace di testa ma ha una qualità immensa con la palla tra i piedi. La Fiorentina in difesa ha bisogno di un campione vero, un grande giovane di prospettiva, anche perchè c'è la possibilità di perdere Milenkovic. Poi bisogna affrontare il discorso Martinez Quarta e capire cosa si vuol fare"

KOKORIN POTEVA ANDARE VIA

https://www.labaroviola.com/dg-kimkhi-rivela-abbiamo-provato-a-prendere-kokorin-lui-era-disposto-ad-abbassarsi-lingaggio/171708/