Labaro Viola

Il Corriere dello Sport riporta: "Dodo è il preferito del Napoli dopo aver perso Khalaili"

L'esterno brasiliano può andare dai partenopei come nuovo rinforzo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2026 13:37
Il Corriere dello Sport riporta: "Dodo è il preferito del Napoli dopo aver perso Khalaili" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Dodo
Inter
As Napoli
Bellanova
Condividi

Il Napoli è a caccia di un rinforzo sulla corsia destra da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, come riportato dal Corriere dello Sport.

Sfumato l'obiettivo Anan Khalaili, finito nel mirino dell'Inter che ha effettuato il sorpasso, restano in piedi le opzioni che portano al brasiliano Dodô della Fiorentina (27 anni) e al ventunenne inglese Brooke Norton-Cuffy, attualmente in forza al Genoa. Tra i profili monitorati resiste anche il nome di Raoul Bellanova dell'Atalanta (26 anni). In ogni caso, la priorità assoluta della dirigenza partenopea in questo momento resta quella di sfoltire l'organico, ritenuto fin troppo numeroso.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok