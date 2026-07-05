Il Corriere dello Sport riporta: "Dodo è il preferito del Napoli dopo aver perso Khalaili"
L'esterno brasiliano può andare dai partenopei come nuovo rinforzo
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2026 13:37
Il Napoli è a caccia di un rinforzo sulla corsia destra da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, come riportato dal Corriere dello Sport.
Sfumato l'obiettivo Anan Khalaili, finito nel mirino dell'Inter che ha effettuato il sorpasso, restano in piedi le opzioni che portano al brasiliano Dodô della Fiorentina (27 anni) e al ventunenne inglese Brooke Norton-Cuffy, attualmente in forza al Genoa. Tra i profili monitorati resiste anche il nome di Raoul Bellanova dell'Atalanta (26 anni). In ogni caso, la priorità assoluta della dirigenza partenopea in questo momento resta quella di sfoltire l'organico, ritenuto fin troppo numeroso.