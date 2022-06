Gazzetta, sfuma Bellanova Fiorentina su Dodò: per prenderlo servono circa 15 milioni

Dopo aver flirtato in modo deciso con Bellanova, per il momento è Dodò dello Shakhtar Donetsk il primo della lista. La valutazione del Cagliari era molto alta (15 milioni) e la Fiorentina non si è mai avvicinata: e comunque Bellanova avrebbe accettato Firenze solo con la garanzia di essere titolare. Pare l’Inter sia sempre più vicina all’esterno. Dodò è molto forte, giovane (’98) però anche piuttosto caro, con una valutazione più vicina ai 15 milioni che ai 10. Qualora dovesse restare (e rinnovare) Milenkovic, il resto della retroguardia titolare è ok. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

