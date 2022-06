Ceccarini annuncia: “Prossima settimana Bellanova può chiudere con l’Inter”. Sfuma l’ipotesi Fiorentina?

Sfuma l’ipotesi Raoul Bellanova per la Fiorentina? Il club viola è alla ricerca di un profilo per la corsia di destra dopo l’addio (ormai quasi certo) di Alvaro Odriozola. Stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini, questa “casella mancante” all’interno della rosa di Italiano non sarà occupata dall’esterno di proprietà del Cagliari, in quanto ad un passo dall’Inter. Di seguito le parole ed il tweet dell’esperto di mercato: “Inter, Bellanova sempre più vicino. La prossima settimana si può chiudere l’operazione con il Cagliari”

