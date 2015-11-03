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Notizie Assist Fiorentina

Beltran l'assistman: 4 assist nelle ultime 6 in Serie A, è tra i migliori argentini nei top campionati europei

04 dicembre 2024 14:26

Biraghi tredicesimo difensore in Serie A per assist fatti, il migliore in Italia è Bellanova davanti a Dimarco

21 maggio 2024 16:19

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