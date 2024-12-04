Beltran l'assistman: 4 assist nelle ultime 6 in Serie A, è tra i migliori argentini nei top campionati europei
Lucas Beltran ha messo a referto 4 assist nelle ultime 6 uscite in Serie A con la Fiorentina, entrando in una particolare top 5
Lucas Beltran si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nella Fiorentina di Raffaele Palladino. A confermarlo è un dato sugli assist, che vede Beltran nella top 5 degli argentini con più assist nei 5 migliori campionati (più coppe).
Dopo un inizio complicato, complice una posizione in campo non ben definita, adesso Beltran è diventato essenziale per il gioco della squadra di Palladino, grazie anche all'infortunio di Albert Gudmundsson. Da quel momento in poi, l'argentino classe 2001 ha sempre giocato titolare in Serie A, mettendo a referto ben 4 assist nelle ultime 6 uscite in campionato (esclusi i 17 minuti contro l'Inter). Una media davvero interessante, che dimostra la crescita esponenziale dell'ex River Plate in una posizione ritagliatagli da mister Palladino.
In questa speciale classifica, stilata da Transfermarkt sui propri profili social, Beltran occupa la quinta posizione, dietro Enzo Fernandez, Taty Castellanos, Santiago Castro e Nico Paz.
TERRACCIANO TITOLARE CON L'EMPOLI
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