In Grecia è caos biglietti per la finale di Conference. La Federazione ha sottratto 1500 posti ai tifosi biancorossi

In Grecia nelle ultime ore parlano di un vero e proprio scandalo legato ai biglietti per la finale di Conference League che si disputerà all’OPAP Arena, mercoledì prossimo, allo stadio dell’AEK Atene. Infatti il portale SportDay ha riportato tutte le perplessità della società biancorossa in merito all’assegnazione di alcuni biglietti e delle suite dello stadio.

Il direttore esecutivo dell’EPO (Federazione Calcistica Greca) Iakovos Filippousis, non avrebbe ritenuto opportuno informare il Comitato Esecutivo su quali o quante fossero queste suite, né su quando fossero state messe a disposizione degli interessati per la partita.

Anzi lo stesso direttore avrebbe affittato 13 suite ad una società di scommesse. Ma non è finita qui. Lo stesso Filippousis avrebbe assegnato circa 1500 biglietti dati dalla UEFA all’EPO alla società proprietaria dello stadio invece di metterli in vendita equamente. L’Olympiakos infatti aveva richiesto quei biglietti, ma purtroppo per i tanti sostenitori biancorossi quei posti saranno in mano a direttori, dirigenti di società e federazione.