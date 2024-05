Calcio in pillole riporta: “Martinez Quarta corteggiato dal Napoli. La Fiorentina non vuole perderlo a zero”

Dopo quella sul campo, il Napoli e la Fiorentina tornano a sfidarsi. Questa volta sul mercato e per un giocatore: Martinez Quarta. Il 28enne giocatore argentino piace molto ai partenopei. Ma non solo: anche ad Italiano. Nel valzer degli allenatori si ipotizza che l’attuale mister viola possa andare al Napoli, portandosi con sé alcuni dei suoi preferiti. Fra questi per l’appunto il difensore sudamericano.

Il Napoli d’altronde deve sistemare la difesa dopo l’acquisto sbagliato di Natan. Quarta è in scadenza di contratto nel 2025 e non sembra aver intenzione di rinnovare con la Fiorentina. Sia il giocatore, sia il suo entourage, sarebbero ben felici del trasferimento al Napoli.

Chi non è del tutto contenta è sicuramente la società viola, che sperava di rinnovare il classe ’96. Per non perderlo il club gigliato fisserà il prezzo intorno ai 10 milioni di euro, con il Napoli pronto a fare questo ‘sgarbo’ alla Fiorentina. Probabilmente non sarà l’unico colpo in entrata per la difesa del Napoli, ma considerando la situazione legata all’allenatore futuro degli azzurri, il difensore argentino potrebbe essere molto gradito, anche per la sua duttilità tattica. Infatti, può fare sia il centrale in una difesa a quattro, sia il braccetto di destra in una linea a tre. Lo riporta “Calcio in pillole”