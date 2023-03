L’Inter perde i pezzi: Dimarco ko, salterà la Fiorentina. Giocherà Gosens a sinistra

Dopo l’infortuni di Hakan Calhanoglu durante Turchia-Croazie, l’Inter dovrà fare a meno anche di Federico Dimarco contro la Fiorentina. Come spiega Gazzetta.it, l’esterno nerazzurro ha fatto l’impossibile per recuperare dal problema al retto addominale accusato contro la Juventus, ma non è ancora al 100%. Durante la sosta, nella quale non ha potuto rispondere alla convocazione del c.t. Mancini, si è sempre sottoposto alle terapie e ha lavorato a parte. Come successo anche ieri. Dimarco, dunque, sarà risparmiato e sull’out mancino giocherà Gosens.