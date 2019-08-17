Piazzato Dalbert l'Inter accelererà per Biraghi. Politano e Dimarco restano in nerazzurro

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina e l'Inter stanno lavorando alla cessione di Cristiano Biraghi. La formula potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. L'ostacolo più complicato...

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina e l'Inter stanno lavorando alla cessione di Cristiano Biraghi. La formula potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. L'ostacolo più complicato è riuscire a piazzare Dalbert, all'inizio sembrava piacere a Conte poi nelle ultime amichevoli l'ha un po' deluso. Il brasiliano potrebbe far ritorno a Nizza in prestito oneroso con diritto di riscatto. Una volta piazzato i nerazzurri si getteranno completamente sul terzino viola al quale sarà offerto un contratto di cinque anni. Ieri era spuntata una pista che portava Politano e Dimarco in viola ma la Gazzetta oggi chiude su questa possibilità.