CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo

Secondo Il Corriere dello Sport, una volta chiusa la cessione di Dalbert al Nizza, l'Inter si getterà su Cristiano Biraghi. È lui il nuovo acquisto che Conte vorrebbe impiegare nel suo 3-5-2. La formu...

Secondo Il Corriere dello Sport, una volta chiusa la cessione di Dalbert al Nizza, l'Inter si getterà su Cristiano Biraghi. È lui il nuovo acquisto che Conte vorrebbe impiegare nel suo 3-5-2. La formula dovrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. I viola avevano pensato a Dimarco ma l'Inter non lo cede. Le piste più concrete sono Murru della Sampdoria e Masina del Watford.