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CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo

Secondo Il Corriere dello Sport, una volta chiusa la cessione di Dalbert al Nizza, l'Inter si getterà su Cristiano Biraghi. È lui il nuovo acquisto che Conte vorrebbe impiegare nel suo 3-5-2. La formu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 11:01
CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo -
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Secondo Il Corriere dello Sport, una volta chiusa la cessione di Dalbert al Nizza, l'Inter si getterà su Cristiano Biraghi. È lui il nuovo acquisto che Conte vorrebbe impiegare nel suo 3-5-2. La formula dovrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. I viola avevano pensato a Dimarco ma l'Inter non lo cede. Le piste più concrete sono Murru della Sampdoria e Masina del Watford.

 

 

 

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