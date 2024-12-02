Dimarco: "Malore Bove? Reagito d'istinto, eravamo in difficoltà. Siamo rimasti nello spogliatoio viola"

Ci siamo presi un bel colpo. Quando c'è di mezzo la vita di una persona, non ci sono né bandiere né squadre

Federico Dimarco ha parlato a Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio ed è tornato anche su quanto accaduto ad Edoardo Bove ieri sera: "Voglio dire che personalmente sono vicino a Bove e alla sua famiglia. Ci siamo presi un bel colpo, non è stato assolutamente facile. Abbiamo reagito un po' d'istinto, eravamo in difficoltà. Ci siamo stretti intorno a lui per proteggerlo, per fortuna le ultime notizie ci dicono che è sveglio e vigile. Ieri ci siamo trovati nello spogliatoio con la Fiorentina e abbiamo cercato di stare insieme, di rimanere uniti, non era facile soprattutto per loro. In questi casi, quando c'è di mezzo la vita di una persona, non ci sono né bandiere né squadre e quello che si è visto ieri è stato un bel messaggio dal mondo del calcio".

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