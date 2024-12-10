Kayode: “Mi ispiro a Dimarco, è troppo forte. Champions? Presto per dirlo. Palladino? Lavora sull’aspetto mentale”

Palladino è un grande tecnico, ti invoglia a dare il massimo”

Michael Kayode ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dopo la vittoria del Golden Boy Italiano: “Non eravamo partiti benissimo, ma sapevamo che prima o poi avremmo dimostrato il nostro valore. Se siamo arrivati così in alto non è un caso, siamo un gruppo forte ed ambizioso. Champions? E' presto per dirlo, il campionato è lunghissimo per adesso pensiamo a partita dopo partita, poi si vedrà.

Mi ispiro a Dimarco. Mi piacerebbe diventare più concreto negli ultimi metri. Avvicinandomi per quanto possibile alla concretezza e alla qualità tecnica di Federico Di Marco. Contro il Parma ha segnato un gol clamoroso, è troppo forte lo guardo spesso.

Il mister ci tiene tantissimo a lavorare sull'aspetto mentale dei giocatori. E' molto bravo a relazionarsi con noi sia dentro che fuori dal campo ed è un dettaglio che può fare la differenza; ogni tanto fermarsi e parlare di tutto tranne che di calcio può fare bene. E' un grande tecnico, ti invoglia a dare il massimo”.

https://www.labaroviola.com/kayode-golden-boy-bove-fomentava-tutti-pensavo-scherzasse-questo-premio-e-una-rivincita/280272/