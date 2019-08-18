Si farà lo scambio di prestiti Biraghi-Politano con l'Inter. Dirigenti viola al lavoro anche per Dimarco

Secondo La Nazione, Fiorentina ed Inter stanno lavorando da tempo ad uno scambio di prestiti tra Cristiano Biraghi e Matteo Politano. L'esterno ex Sassuolo con il 3-5-2 di Conte è tagliato fuori, l'id...

A cura di Redazione Labaroviola 18 agosto 2019 11:21

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