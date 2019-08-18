Si farà lo scambio di prestiti Biraghi-Politano con l'Inter. Dirigenti viola al lavoro anche per Dimarco
Secondo La Nazione, Fiorentina ed Inter stanno lavorando da tempo ad uno scambio di prestiti tra Cristiano Biraghi e Matteo Politano. L'esterno ex Sassuolo con il 3-5-2 di Conte è tagliato fuori, l'id...
Secondo La Nazione, Fiorentina ed Inter stanno lavorando da tempo ad uno scambio di prestiti tra Cristiano Biraghi e Matteo Politano. L'esterno ex Sassuolo con il 3-5-2 di Conte è tagliato fuori, l'ideale invece nel 4-3-3 di Montella. Lo scambio di prestiti da ridiscutere poi al termine della stagione è stato messo sul piatto. Il quotidiano si interroga anche perchè l'Inter voglia così tanto Biraghi da sacrificare un calciatore pagato 20 milioni. Il terzino viola però essendo del vivaio interista si potrebbe aggiungete nella lista Champions. La Fiorentina nell'operazione vorrebbe inserire anche il prestito del difensore Federico Dimarco.