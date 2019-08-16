Martedì si può chiudere lo scambio Biraghi-Politano. Forse anche Dimarco in viola

Lo scambio riprende quota. Dopo lo stop delle scorse settimane Inter e Fiorentina sono pronte a concludere l'operazione di mercato che coinvolge Matteo Politano e Cristiano Biraghi. Le caratteristiche...

Lo scambio riprende quota. Dopo lo stop delle scorse settimane Inter e Fiorentina sono pronte a concludere l'operazione di mercato che coinvolge Matteo Politano e Cristiano Biraghi. Le caratteristiche e il ruolo dell'ex Sassuolo non si conciliano con il modulo adoperato da Antonio Conte (il 3-5-2) mentre, al contrario, l'esterno viola sarebbe pronto fin da subito a occupare il lato sinistro. Inoltre il suo arrivo sarebbe molto utile ai fini della lista Uefa essendo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. La formula dell'affare sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto: a fine stagione i due club si rivedrebbero per decidere il da farsi. In viola finirebbe fin da subito anche Federico Dimarco (sempre con la medesima formula) per prendere il posto del partente Biraghi e non lasciare dunque sguarnito l'out mancino della Viola (negli ultimi giorni era spuntato il nome di Dalbert al posto di Politano ma i discorsi non sono proseguiti oltre). La prossima settimana sarà decisiva: martedì è previsto un faccia a faccia tra le dirigenze del Biscione e dei gigliati per definire la trattativa e tutto questa volta sembra far pensare a un buon esito senza nuovi rinvii o interruzioni del dialogo.

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