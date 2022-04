Annullati tutti i biglietti per il settore ospiti venduti fino ad ora. Aperta vendita solo a tifosi Fiorentina

Tutti i biglietti venduti fino ad ora per il settore ospiti di San Siro sono stati annullati, i biglietti saranno messi nuovamente in vendita ma solo ed esclusivamente per i tifosi della Fiorentina che dunque potranno acquistarlo normalmente in vista della sfida di San Siro di domenica alle ore 15. Chi lo avesse già acquistato verrà contattato tramite mail e rimborsato, per poterlo acquistare nuovamente solo se in possesso di Viola Card. Una bella notizia per i tifosi viola che erano stati fortemente penalizzati dal Milan che aveva venduto i biglietti ai propri tifosi per il settore ospiti

Flavio Ognissanti