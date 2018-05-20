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Calhanoglu e Simeone accendono le luci a San Siro, il Milan risponde dopo il vantaggio viola

Si sblocca il risultato a San Siro ed a gioire sono i ragazzi di Stefano Pioli. La Fiorentina, dopo un avvio complicato, si è infatti portata in vantaggio con la rete messa a segno da Giovanni Simeone...

A cura di Gianmarco Biagioni
20 maggio 2018 18:14
Calhanoglu e Simeone accendono le luci a San Siro, il Milan risponde dopo il vantaggio viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Si sblocca il risultato a San Siro ed a gioire sono i ragazzi di Stefano Pioli. La Fiorentina, dopo un avvio complicato, si è infatti portata in vantaggio con la rete messa a segno da Giovanni Simeone. Il tutto nasce da un ottimo recupero di Dabo a centrocampo, sugli sviluppi dell'azione è poi Chiesa a servire il Cholito con un preciso passaggio filtrante che coglie impreparata la retroguardia avversaria. L'argentino è abile ad attendere il momento propizio per battere Donnarumma con un preciso tocco sotto.

Passano pochi minuti ed il Milan, come nella gara d'andata, pareggia grazie alla rete di Hakan Çalhanoğlu. Il turco, sugli sviluppi di un calcio di punizione da posizione defilata, beffa uno Sportiello non troppo reattivo.

Gianmarco Biagioni

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