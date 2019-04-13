Protesta della Curva Sud dopo gli episodi di Juve-Milan. "Avete VARcato ogni limite"FOTO

Non era un momento felicissimo per il Milan di Gennaro Gattuso, che però nelle ultime settimane ha reclamato per alcuni episodi arbitrali giudicati sfavorevoli. Leonardo si è fatto sentire dopo il mat...

Non era un momento felicissimo per il Milan di Gennaro Gattuso, che però nelle ultime settimane ha reclamato per alcuni episodi arbitrali giudicati sfavorevoli. Leonardo si è fatto sentire dopo il match di Genova contro la Sampdoria e dopo quello ancor più eclatante di Torino contro la Juventus. Così poco prima dell'inizio del match poi vinto dai rossoneri 1-0 contro la Lazio, è andata in scena la protesta della Curva Sud, che ha espresso il proprio dissenso nei confronti del VAR e degli ultimi arbitraggi controversi: "Avete VARcato ogni limite", è il messaggio esposto dai tifosi a pochi minuti dall'ingresso in campo delle squadre.

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