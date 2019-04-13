Labaro Viola

Protesta della Curva Sud dopo gli episodi di Juve-Milan. "Avete VARcato ogni limite"FOTO

Non era un momento felicissimo per il Milan di Gennaro Gattuso, che però nelle ultime settimane ha reclamato per alcuni episodi arbitrali giudicati sfavorevoli. Leonardo si è fatto sentire dopo il mat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 aprile 2019 23:47
Protesta della Curva Sud dopo gli episodi di Juve-Milan. "Avete VARcato ogni limite"FOTO -
News
San Siro
Curva Sud Milan
Juventus Milan
Milan Lazio
Condividi

Non era un momento felicissimo per il Milan di Gennaro Gattuso, che però nelle ultime settimane ha reclamato per alcuni episodi arbitrali giudicati sfavorevoli. Leonardo si è fatto sentire dopo il match di Genova contro la Sampdoria e dopo quello ancor più eclatante di Torino contro la Juventus. Così poco prima dell'inizio del match poi vinto dai rossoneri 1-0 contro la Lazio, è andata in scena la protesta della Curva Sud, che ha espresso il proprio dissenso nei confronti del VAR e degli ultimi arbitraggi controversi: "Avete VARcato ogni limite", è il messaggio esposto dai tifosi a pochi minuti dall'ingresso in campo delle squadre.

Ecco la foto:

Protesta della Curva Sud dopo gli episodi di Juve-Milan. "Avete VARcato ogni limite"FOTO

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok