Corvino toppa ancora il mercato di gennaio, Lecce verso la B, i tifosi cantano: “Corvino gonfia la rete”

Non è la prima volta che accade, Corvino dopo qualche intuizione buona ha toppato la costruzione della squadra al Lecce sbagliando poi clamorosamente le scelte in sede di mercato di riparazione non andando a rinforzare i ruoli davvero deboli della squadra come ad esempio, il centravanti. Nelle ultime partite la squadra salentina sta solo perdendo o pareggiando e si trova a soli 2 punti dal Verona terz’ultima. I tifosi leccesi presenti a San Siro, nella gara persa contro il Milan, hanno cantato per oltre 3 minuti, ininterrottamente, il coro contro il direttore sportivo: “Corvino gonfia la rete, Corvino gonfia la rete” in riferimento proprio all’incapacità del dirigente di comprare giocatori in grado di segnare gol. Insomma, finita male l’esperienza a Firenze, in serie A con il Lecce le cose non vanno meglio a Corvino…

