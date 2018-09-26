SAN SIRO, LA VOLPE, L'UVA E IL CORO SCEMO. HANCKO COME MILENKOVIC, BIRAGHI FUORI

Se c'è una squadra che ha voluto e cercato quest'estate con grande insistenza Federico Chiesa questa è l'inter. Sul piatto un'offerta da più di 60 milioni ma la società viola ha detto ripetutamente no...

Se c'è una squadra che ha voluto e cercato quest'estate con grande insistenza Federico Chiesa questa è l'inter. Sul piatto un'offerta da più di 60 milioni ma la società viola ha detto ripetutamente no con il calciatore convinto e volenteroso di restare a Firenze.

Ieri a San Siro, c'è stato un calciatore che ha fatto stropicciare gli occhi di chi la partita l'ha vista da casa o dallo stadio, un calciatore classe 97 che ha umiliato uno come Asamoah (non proprio uno sprovveduto qualunque) che ha dimostrato uno strapotere fisico e caratteriale da grandissimo calcolatore.

Ma ieri, in tutto questo, il pubblico interista ha sempre beccato Chiesa con fischi, mugugni e addirittura il coro "Scemo, scemo". Magari l'hanno fatto per aiutare Asamoah, chiaramente in difficoltà...

È proprio vero, quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba.

Chiusura sulla fascia sinistra difensiva della Fiorentina. Biraghi sta dimostrando tutti i suoi limiti, resta un buon terzino, con un ottimo cross e con fragilità in fase difensiva. Hancko invece sembra essere un calciatore dai grandissimi margini di miglioramento e che in quella fascia ha dimostrato di saperci stare alla grande. I 45 minuti contro la Spal ne sono stati la conferma. Forte fisicamente, buob piede, ha corsa, ha gamba. Per certi versi ricorda Kolarov della Roma per qualità e caratteristiche.

Chi lo vede tutti i giorni ne parla come la sorpresa più grande di questo primi 3 mesi di allenamento, Pioli lo ha definito come Milenkovic per determinazione e voglia di apprendere. Lanciamolo, magari alternandosi spesso a Biraghi, ma facciamolo giocare, come fatto lo scorso anno con il duo Milenkovic/Laurini. I risultati li abbiamo visti tutti e i frutti li stiamo iniziando a raccogliere.

Flavio Ognissanti