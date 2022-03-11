L'Inter dimezza i prezzi per la partita contro la Fiorentina, San Siro è già quasi tutto esaurito

Tutto lo stadio pieno per Inter-Fiorentina, è l'obiettivo quasi raggiunto della società nerazzurra che ha dimezzato i prezzi dei biglietti

Tifosi Inter supporters

Milano 12-03-2017 Stadio San Siro Giuseppe Meazza Football Calcio Serie A 2016/2017 Inter - Atalanta Foto Andrea Staccioli / Insidefoto

Una lunga volata di due mesi e mezzo in cui servirà l'aiuto di tutti in casa Inter per vincere lo scudetto. Anche e soprattutto dei tifosi. Sperando che Juve e Napoli non facciano scherzi, Inter e Milan lanciano lo sprint scudetto (condito dal derby di Coppa Italia del 20 aprile) e contano sulla spinta del Meazza. I rossoneri domani sera ospitano l'Empoli e hanno già venduto poco meno di 40mila tagliandi. L'obiettivo, cavalcando l'entusiasmo per la vittoria di Napoli, è di toccare quota 50mila. Quella che l'Inter ha già raggiunto per l'anticipo di sabato 19 (ore 18) contro la Fiorentina.

Tra prelazioni varie e primi giorni di vendita libera, anche grazie ad alcune promozioni sono già esauriti primo e secondo anello. Resta il terzo, quello da sempre più difficile da riempire. Anche per i settori più popolari sono attive le facilitazioni che permettono di comprare un biglietto a prezzo pieno e aggiungerne tre scontati del 50%. Con la capienza ancora al 75%, per riempire San Siro servono 56mila spettatori. Il traguardo è vicino per una sfida fondamentale per arrivare alla sosta belli carichi. Lo scrive Gazzetta.it

UNA BELLA NOTIZIA PER LA FIORENTINA

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