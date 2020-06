Commisso: “La burocrazia sta uccidendo l’Italia. Il momento di abbattere il Franchi è ora”

“Lo stadio per una squadra è fondamentale – ha detto il presidente viola Rocco Commisso a Forbes – , la Premier League ci dimostra l’importanza di un nuovo impianto, basta guardare Tottenham, City o Arsenal. Le entrate medie annuali dei top 20 club del mondo sono di 464 milioni, la Fiorentina ne ha 93. Se non alziamo i nostri guadagni non potremo mai comprare ed ingaggiare dei top player e pertanto è impossibile competere a livello europeo stando in regola con il Fair Play Finanziario. Dopo questa pandemia che ha colpito il mondo, spetta al governo italiano e fiorentino emanare delle leggi che favoriscano velocemente gli investitori stranieri”.

“Tutta questa burocrazia sta uccidendo l’Italia – ha aggiunto il presidente viola -, per costruire uno stadio servono 5-10 anni, nessun investitore è disposto ad aspettare tutto questo tempo. San Siro può essere raso al suolo mentre il Franchi di Firenze no, non possiamo neanche abbattere le curve. Senza restauro questo impianto cadrà a pezzi, un dolore per una città d’arte come Firenze, prima o poi il Franchi andrà abbattuto, penso che il momento sia ora”.