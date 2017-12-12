Il Pordenone sfiora l'impresa a San Siro, ma ai calci di rigore passa l'Inter
Già alla vigilia era ovvio che questa serata sarebbe entrata di diritto nella storia del Pordenone, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato che gli eventi si sarebbero sviluppati in questo modo....
Già alla vigilia era ovvio che questa serata sarebbe entrata di diritto nella storia del Pordenone, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato che gli eventi si sarebbero sviluppati in questo modo. La squadra di Colucci, quinta in Serie C, ha tenuto testa alla prima della classe che, seppur scesa in campo con una formazione nutrita di seconde linee, presenta valori totalmente differenti.
Una partita che indubbiamente non ricorderemo per il livello tecnico ma che sicuramente merita di essere ricordata per il trasporto emotivo con la quale è stata vissuta, in particolare dai tantissimi tifosi giunti al "Meazza" direttamente dal Friuli.
I neroverdi, tuttavia, hanno capitolato solo di fronte alla lotteria dei calci di rigore. L'Inter di Spalletti, nonostante gli errori di Skriniar e Gagliardini, è infatti riuscita comunque a staccare il biglietto per il quarti di finale di Coppa Italia grazie agli intervento decisivo di Padelli.
Gianmarco Biagioni