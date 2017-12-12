Il Pordenone sfiora l'impresa a San Siro, ma ai calci di rigore passa l'Inter

Già alla vigilia era ovvio che questa serata sarebbe entrata di diritto nella storia del Pordenone, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato che gli eventi si sarebbero sviluppati in questo modo....

A cura di Gianmarco Biagioni 12 dicembre 2017 23:50

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