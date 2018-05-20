Il tributo di San Siro per Davide Astori, tutti i bambini in campo con la maglia numero 13
La stagione sportiva 2017/18, ormai giunta all'ultimo atto, sarà senza dubbio ricordata per la tragica scomparsa di Davide Astori. Oggi, in occasione dell'ultima giornata di campionato, anche il pubbl...
La stagione sportiva 2017/18, ormai giunta all'ultimo atto, sarà senza dubbio ricordata per la tragica scomparsa di Davide Astori. Oggi, in occasione dell'ultima giornata di campionato, anche il pubblico di San Siro ha voluto ricordare il campionato della Fiorentina, cresciuto proprio nelle file delle giovanili rossonere.
Il momento più toccante è stato senza dubbio quello dell'ingresso in campo delle squadre, accolte da un sentito saluto proiettato sul tabellone dello stadio. Inoltre i ragazzi, che solitamente accompagnano i giocatori dal tunnel degli spogliatoi fino al centro del terreno di gioco, sono scesi in campo indossando la maglia numero 13.
Gianmarco Biagioni