Zenoni a Radio Bruno:"Per l'Europa League punto un euro sui viola".

È intervenuto quest'oggi a Radio Bruno l'ex atalantino Damiano Zenoni, il quale ha elogiato sia il lavoro della società bergamasca, sia la prestazione dei viola a San Siro, presentando il match di dom...

È intervenuto quest'oggi a Radio Bruno l'ex atalantino Damiano Zenoni, il quale ha elogiato sia il lavoro della società bergamasca, sia la prestazione dei viola a San Siro, presentando il match di domenica fra le due compagini come partita di livello. Ecco di seguito alcune delle sue parole:

"L'Atalanta negli ultimi due anni è sempre riuscita a qualificarsi per l'Europa League, si esprime bene sia in casa che fuori e per questo bisogna fare un grosso applauso alla società e all'allenatore che stanno svolgendo un lavoro grandioso. Deve stare attenta l'Atalanta domenica perchè la Fiorentina è un'ottima squadra e a San Siro meritava di più. Europa? Se dovessi puntare un euro adesso lo punterei sui viola."