L'Italia scopre Castrovilli, tutti i voti dei giornali sul talento viola. Una media del sette e mezzo
Non solo il gol, anche una prestazione meravigliosa di Gaetano Castrovilli, il nuovo talento del centrocampo viola. Ecco tutti i voti dei quotidiani sulla partita a San Siro contro il Milan
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 13:18
Non solo il gol, anche una prestazione meravigliosa di Gaetano Castrovilli, il nuovo talento del centrocampo viola. Ecco tutti i voti dei quotidiani sulla partita a San Siro contro il Milan