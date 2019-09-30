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L'Italia scopre Castrovilli, tutti i voti dei giornali sul talento viola. Una media del sette e mezzo

Non solo il gol, anche una prestazione meravigliosa di Gaetano Castrovilli, il nuovo talento del centrocampo viola. Ecco tutti i voti dei quotidiani sulla partita a San Siro contro il Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 13:18
L'Italia scopre Castrovilli, tutti i voti dei giornali sul talento viola. Una media del sette e mezzo -
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Non solo il gol, anche una prestazione meravigliosa di Gaetano Castrovilli, il nuovo talento del centrocampo viola. Ecco tutti i voti dei quotidiani sulla partita a San Siro contro il Milan

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Repubblica
Corriere dello Sport
Gazzetta dello Sport
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