Antognoni pre match: "Contro il Milan ci aspetta una gara dura. Sempre difficile giocare a san Siro"
Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'imminente gara contro il Milan: "Sappiamo che ci aspetta una partita dura - ha dichiarato - come ormai tut...
A cura di Paolo Lazzari
22 dicembre 2018 14:22
Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'imminente gara contro il Milan: "Sappiamo che ci aspetta una partita dura - ha dichiarato - come ormai tutti i match di serie A. Non ci sono partite facili in questo campionato e in particolare giocare a San Siro è sempre difficile".