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Antognoni pre match: "Contro il Milan ci aspetta una gara dura. Sempre difficile giocare a san Siro"

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'imminente gara contro il Milan: "Sappiamo che ci aspetta una partita dura - ha dichiarato - come ormai tut...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
22 dicembre 2018 14:22
Antognoni pre match: "Contro il Milan ci aspetta una gara dura. Sempre difficile giocare a san Siro" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'imminente gara contro il Milan: "Sappiamo che ci aspetta una partita dura - ha dichiarato - come ormai tutti i match di serie A. Non ci sono partite facili in questo campionato e in particolare giocare a San Siro è sempre difficile".

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