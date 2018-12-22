Antognoni pre match: "Contro il Milan ci aspetta una gara dura. Sempre difficile giocare a san Siro"

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'imminente gara contro il Milan: "Sappiamo che ci aspetta una partita dura - ha dichiarato - come ormai tut...

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'imminente gara contro il Milan: "Sappiamo che ci aspetta una partita dura - ha dichiarato - come ormai tutti i match di serie A. Non ci sono partite facili in questo campionato e in particolare giocare a San Siro è sempre difficile".