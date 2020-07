Inter-Fiorentina 0-0, Terracciano diventa Superman e salva la viola

L’Inter inizia subito forte nel primo tempo con tante occasioni da gol. Al 12′ primo tiro in porta per la Fiorentina con Ribery. al 18′ Lukaku prende un palo su un cross del compagno di squadra Eriksen. Al 22′ termina in anticipo la partita del difensore centrale De Vrij per infortunio ed entra Ranocchia. Al 33′ miracolo del portiere viola Terracciano su Lukaku. Nel secondo tempo l’esterno d’attacco interista Candreva realizza un gol in fuorigioco. Al 51′ Sanchez prende il palo con un gran tiro che ribatte addosso a Terracciano. Al 56′ si fa vedere la viola con un tiro debole di Castrovilli. Al 57′ Castrovilli prende il cartellino giallo e salterà la prossima sfida con la Roma. Migliora la Fiorentina con l’ingresso in campo di Chiesa che fa rifiatare Ribery. Al 80′ occasione clamorosa per Lirola. La Fiorentina conquista un punto sotto la pioggia di Milano e Terracciano diventa Superman in una notte magica.