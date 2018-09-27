Sconcerti: "A San Siro ho visto una bella Fiorentina, penalizzata da un arbitraggio a senso unico"
Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Ci sono rimasto male per la sconfitta. Ho visto una bella Fiorentina, ma mi aspetto di più da Simeone e anche da Hugo che ha commesso un’ing...
Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Ci sono rimasto male per la sconfitta. Ho visto una bella Fiorentina, ma mi aspetto di più da Simeone e anche da Hugo che ha commesso un’ingenuità importante".
Prosegue sulla partita: "Sono rimasto male anche del secondo gol preso e dell’episodio da rigore. Sfiorarla o meno di mano, nel momento in cui Hugo sta staccando il braccio, è un movimento naturale. Non può essere un tocco volontario, sono rimasto molto infastidito da questo".
E sulla direzione di Mazzoleni: "Ho visto un arbitraggio a senso unico, senza parlare della mancata espulsione di Asamoah".