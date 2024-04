La vendetta rossonera, a S.Siro musica techno per coprire la festa scudetto dell’Inter

Musica techno a volume così alto da far tremare tutto San Siro. È stata questa la scelta del Milan al termine del derby per cercare di coprire la festa scudetto dell’Inter in campo e sugli spalti. Una decisione particolare, che però non è bastata per interrompere i festeggiamenti dei calciatori e della rosa nerazzurra, che hanno comunque continuato a saltare e a ballare dopo la sesta vittoria consecutiva nel derby contro i rossoneri.

Lo riporta il corriere.it

