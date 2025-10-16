Pioli torna a San Siro ma non è più "on fire": ora tocca a lui dimostrare di essere un grande allenatore

Terminata la sosta per le nazionali è di nuovo tempo di Serie A e di Fiorentina, che domenica sera andrà a San Siro per sfidare il Milan di Max Allegri. Una gara delicatissima per tanti motivi diversi...

Terminata la sosta per le nazionali è di nuovo tempo di Serie A e di Fiorentina, che domenica sera andrà a San Siro per sfidare il Milan di Max Allegri. Una gara delicatissima per tanti motivi diversi. Innanzitutto perché si affrontano due squadre con umori e classifiche completamente diversi. Se il Milan è in vetta ed ha grande fiducia ed entusiasmo dopo il rilancio avvenuto con Allegri, la Fiorentina è all'esatto opposto. Nei bassifondi della classifica e con un ambiente depresso da un inizio di stagione che ha già fatto naufragare sogni e speranze dei tifosi viola.

Un altro dei motivi d'interesse di questa gara è sicuramente il ritorno di Stefano Pioli nello stadio che lo ha reso grande. A Milano Pioli ha passato 5 anni bellissimi. Dallo scudetto alle semifinali di Champions passando per i secondi posti in campionato, Pioli a Milano si è guadagnato lo status di grande allenatore. Ed era come cantavano i tifosi rossoneri "On fire". Ma adesso lo status di grande allenatore che con fatica si era guadagnato in rossonero sta già svanendo. In questo inizio di stagione con la Fiorentina ha palesato tanta confusione e difficoltà. E se è davvero un grande allenatore come crede di essere, lo ha dichiarato lui alla sua presentazione, è obbligato a venire fuori subito.

Anche perché il calendario è difficilissimo. E la classifica non lascia spazio a niente se non ad rilancio forte e immediato della Fiorentina. Considerato che fin qui la Fiorentina non ha messo in campo ne idee, ne anima e nemmeno prestazioni individuali, servirebbe un vero e proprio miracolo. Se vuole continuare ad essere considerato un grande allenatore Pioli è chiamato alla svolta, anche perché il tempo sta scadendo e senza i risultati le voci di un esonero si farebbero ancora più insistenti. Ed un esonero dopo i proclami di inizio stagione sarebbe un fallimento epocale. Chissà che Pioli non possa tornare "On fire" proprio contro il suo Milan a San Siro