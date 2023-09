Corriere Fiorentino: “Fiorentina irriconoscibile a San Siro. In quest’inizio, quella dei viola è la peggior difesa della A”

Scrive il Corriere Fiorentino oggi in edicola, il peccato originale di una Fiorentina irriconoscibile a San Siro sono palle perse e passaggi sbagliati, poi a catena è iniziata una serie di problemi. Nasce dalla poca lucidità (e freschezza) la capacità dell’Inter di far ballare la difesa viola dall’inizio alla fine. I padroni di casa, di contro, non hanno mai sbagliato dietro e a ogni palla recuperata si sono lanciati in verticale, risultando sempre pericolosi. E ritrovandosi nella maggior parte dei casi ad attaccare con la difesa viola non ancora schierata o a correre in vere e proprie praterie.

Il risultato è tutto nei numeri: 4 gol subiti, ma nel primo tempo Thuram poteva farne altri due, e in generale sono state ben 14 le occasioni per l’Inter, secondo i dati ufficiali della Lega. Anche gli alibi ci sono, ma altrettanto candidamente la Fiorentina dovrà ragionarci sopra a lungo, anche perché quella viola (siamo solo all’inizio, per carità) è la peggior difesa di A. Le palle perse, dicevamo. Il gol dell’1-0 di Thuram si è originato da una Fiorentina ingolfata nella propria area, incapace di ripartire o di spazzare, prima con Bonaventura e poi con Arthur, fino a perdere palla. Sul cross di Dimarco, Biraghi è rimasto dietro a Thuram, certo, ma lui e Laurato si sono buttati in area come fulmini proprio mentre la difesa di Italiano stava salendo. Qualcosa di simile, nella dinamica, era avvenuto contro il Lecce. La reazione c’è stata, però proprio nel momento di massima spinta, la Fiorentina ha lasciato scoperti gli spazi in cui è nato il secondo gol”.

