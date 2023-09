Italiano: “Chiedo scusa, ho sbagliato io, ho mandato in campo chi non era al 100%. Tolto un giorno libero”

Vincenzo Italiano è intervento dalla sala stampa di San Siro dopo la gara contro l’Inter, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Siamo spariti dalla partita dopo il primo gol, non abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, il problema è che è stato dimostrato che chi non è al 100% non può mettere piede in campo, ho voluto premiare chi avesse entusiasmo, pensavo che si potesse sopperire alla stanchezza con la voglia, la colpa è mia, ho mandato in campo chi non era al 100%, hi sbagliato io la formazione. I primi venti minuti non avevamo fatto male, adesso dobbiamo archiviare, oggi è una gara negativa da archiviare, in tre partite abbiamo fatto 4 punti, ne potevamo avere di più

Sono partite giocatori importanti ma sono arrivati altrettanti giocatori importanti che possono fare bene, c’è stata grande condivisione con la società ma non sono 60 minuti che mettono tutti in discussione. Oggi abbiamo giocato a San Siro e contro una squadra tanto importante, ma non siamo questi, presto vedrete una squadra diversa.

Il messaggio è che ho parlato due minuti alla squadra, la responsabilità è che non possiamo uscire dalle partite, qualcuno non era al 100%, dobbiamo dare il tutto per tutto, una partita negativa per qualche partita ci può stare. Siamo all’inizio, abbiamo speso tanto in queste settimane, ma non è una scusa.

I primi 20 minuti mi erano piaciuti, avevamo approcciato bene, poi abbiamo lavorato male sulle preventive, abbiamo lavorato male sulle marcature. Per la prima volta usciamo dalla gara senza aver la sensazione di poter mai impensierire l’avversario, non era mai successo

Volevamo dare un giorno in più di riposo ma l’abbiamo tolto, abbiamo bisogno di lavorare, mi dispiace perdere qualche giocatore per le nazionali. Possiamo anche perdere ma non cosi, questo non deve più accadere, non abbiamo mai impensierito il nostro avversario. Non so se con il mercato abbiamo ridotto il gap con chi ci sta davanti, da 15 anni le prime 3/4 sono sempre le stesse, non è un caso, vediamo quest’anno cosa accadrà”

