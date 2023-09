PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO BIRAGHI, BONAVENTURA MALE, ARTHUR SBAGLIA. BENE CHRISTENSEN

Christensen 6 Para, è già questa è una notizia. Anche con i piedi dimostra di avere personalità e sa guidare la difesa. Nel primo tempo è autore di almeno due parate non banali, nel secondo tempo fa una grande parata prima del 2-0. Non può nulla sui gol subiti, sbaglia sul rigore in cui commette fallo

Dodò 5 Non è brillante e si vede, spesso sbaglia i tempi delle uscite, palla al piede non riesce quasi mai a strappare come ci aveva abituato. Deve tornare in forma, altrimenti perde tutti i suoi punti di forza

Milenkovic 5 Il primo tempo è macchiato da un errore grossolano quando sbaglia la giocata e fa partire l’avanzata nerazzurra. Combatte ma la difesa oggi fa acqua. Si perde Lautaro sul quarto gol

Ranieri 5 La sua partita parte bene con una bella chiusura su Dumfries, poi fa seguire una serie inaudita di errori, di mancati interventi, di imprecisioni.

Biraghi 4,5 Thuram lo doveva marcare lui, se ne dimentica, è in netto ritardo. A livello difensivo si dimostra un giocatore con grandi lacune. Ma non è l’unico buco, nel primo tempo ne fa diversi, non va meglio nel secondo dove sbaglia anche alcuni appoggi

Mandragora 5 Non dà nulla, nè in fase difensiva nè in fase di impostazione, nè in fase di interdizione. Non si propone mai, non si prende mai una responsabilità

Arthur 5 Le ha giocate tutte e si vede, fisicamente è crollato. Perde la palla che porta al primo gol dell’Inter, perde altri palloni pericolosi, non riesce mai a prendere in mano la squadra

Bonaventura 5 Partecipa al pasticcio che porta al vantaggio nerazzurro, si perde in giocate sciocche e poco incisive. Stanco e confuso

Kouamè 5,5 Cerca di darsi da fare con alterne fortune, supera diverse volte Darmian palla a terra con giocate veloci, ma mai in grado davvero di creare problemi alla difesa nerazzurra

Nico Gonzalez 5 Il gol del 2-0 di Lautaro nasce da un contropiede dove proprio l’argentino sceglie di fare la scelta sbagliata, invece di concludere, cerca di appoggiare a Sottil che non ci arriva. La sua gara è insipida

Beltran 5 Qualche sponda provata e quasi mai riuscita, corre e si impegna ma con poca fortuna. Il gioco del primo tempo della squadra non lo aiuta

Nzola 6 Rispetto a Beltran è molto più presente. Gioca con la squadra, si fa trovare, dialoga con i compagni, cerca di servirli. Il minimo che si chiede ad un centravanti

Sottil 6 Entra e va vicino al gol in due occasione, dove impegna Sommer. Dà segnali di vita

Brekalo 5,5 Mai incisivo, troppo leggero

Infantino 5,5 Altro spezzone di gara dopo quello di Genova. Si vede poco o nulla ma entra quando la gara è compromessa

LA CURVA NORD DELL’INTER OMAGGIA BIRAGHI