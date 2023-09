La Curva Nord dell’Inter canta: “Biraghi uno di noi”. Il capitano della Fiorentina batte la mano sul cuore

Cristiano Biraghi e l’Inter, un amore mai nascosto per il capitano della Fiorentina che è cresciuto proprio nel settore giovanile della squadra nerazzurra ed è un grande tifoso. Tra il primo e il secondo tempo, poco istanti prima del fischio dell’arbitro, la Curva Nord dell’Inter ha cantato prima: “Cristiano Biraghi eoeo” e poi “Uno di noi, Biraghi uno di noi”. All’udire di questi cori, il terzino sinistro viola si è girato ed ha battuto più volte la mano sul cuore ringraziando i tifosi dell’Inter per i cori in suo onore.

